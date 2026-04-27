Marta Casanella: «La escuela tiene que generar una contracultura frente a la violencia»

La jefa distrital de educación, Marta Casanella, brindó detalles sobre las acciones que se están implementando en las instituciones educativas de Olavarría tras la ola de amenazas que afectó a diversos establecimientos. En una entrevista con el programa Desayuno con noticias por Radio M, la funcionaria reveló que estas situaciones no se limitaron al nivel secundario, sino que también alcanzaron a instituciones del nivel primario.

Casanella confirmó que fueron entre tres y cuatro las escuelas primarias que se vieron involucradas en este tipo de hechos en la ciudad. Al respecto, señaló que, si bien se realizaron las denuncias correspondientes, el trasfondo parece estar vinculado a «retos virales» que los estudiantes intentan replicar en la vida cotidiana.

Un dispositivo digital contra la violencia

Como respuesta institucional, se puso en marcha un dispositivo digital para secundaria que consta de cuatro jornadas de trabajo, destinadas tanto a la gestión estatal como privada. Durante la primera jornada, los estudiantes y delegados cuentan con espacios para crear piezas comunicacionales que promuevan la convivencia pacífica.

«Es la escuela la que tiene que generar esa contracultura para poner en tensión los valores dominantes, si el valor dominante hoy es la violencia», afirmó Casanella.

La inspectora subrayó que el objetivo es brindar a los jóvenes un espacio para expresarse y contrarrestar los mensajes violentos que circulan, incluso de figuras con autoridad a nivel mundial, que impactan en la percepción de la realidad de los adolescentes.

El rol de las familias y la investigación judicial

Respecto a la identificación de los responsables de las amenazas, Casanella aclaró que es una tarea que excede al ámbito educativo y está en manos de la Justicia y la Policía. «En el caso de identificar a alguien, se trabajará con las familias en el sentido de aceptar la responsabilidad y ver cómo se camina hacia adelante», explicó.

Asimismo, destacó la gran participación de los padres en las reuniones convocadas por las escuelas. En estos encuentros, se instó a los adultos a recuperar las rutinas de conversación familiar y a supervisar los contenidos que los menores consumen en sus dispositivos digitales.

Situación de la Escuela N° 37 de Blanca Chica

Durante la entrevista, Casanella también se refirió a la situación edilicia de la Escuela N° 37 de Blanca Chica. Aclaró que los problemas en el techo y los pisos no se deben a eventos climáticos recientes, sino a una cuestión estructural de un edificio muy antiguo.

Por el momento, los alumnos han sido reubicados en otros establecimientos para garantizar la continuidad de las clases mientras el Consejo Escolar trabaja en una solución definitiva para el edificio.