Nueva alerta amarilla por vientos intensos para este lunes en Olavarría

Olavarría y gran parte de la región se encuentran bajo alerta amarilla por vientos intensos para este lunes 27 de abril, de acuerdo con la advertencia difundida por Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, elaborada en base a información del Servicio Meteorológico Nacional.

Según se informó, la vigencia del alerta será durante la madrugada y la mañana del lunes, con previsión de vientos del sector sur o sudoeste de entre 35 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora.

La advertencia alcanza a Olavarría dentro de la Zona DC 5, incluida en nivel amarillo, mientras que otros distritos bonaerenses aparecen bajo alerta naranja por condiciones de mayor intensidad.

Desde el organismo provincial indicaron que en los municipios bajo alerta naranja podrían registrarse vientos del sudoeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La nueva advertencia llega luego de un fin de semana marcado por alertas meteorológicas y suspensiones preventivas en distintas actividades de la región.