El piloto argentino Franco Colapinto compartió un mensaje en sus redes sociales luego del exitoso Road Show que realizó en el día de hoy, agradeciéndole al público que lo acompañó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el pilarense comentó que vivió uno “de los mejores días” de toda su vida y valoró la oportunidad de manejar un Fórmula 1 “en casa”.

El piloto que corre en la escudería francesa Alpine dio una exhibición ante un público de alrededor de 500 mil personas, con dos coches: el Lotus E20 de la temporada 2012 y una réplica de una de las “Flechas plateadas” de Mercedes que utilizó Juan Manuel Fangio.

El corredor argentino Franco Colapinto se mostró agradecido, como es habitual, con los argentinos por el apoyo que, esta vez, pudo ser en su país local.

Colapinto fue parte de una exhibición organizada en el barrio de Palermo, recorrió la avenida Libertador en la zona del Planetario e hizo rugir el motor V8 del Lotus de 2012, además de bajarse del mismo para saludar a toda la gente que lo acompañó y, posteriormente, volver a agradecer desde la parte de carga de una camioneta.

“De los mejores días de mi vida”, escribió el pilarense algunas horas después en sus redes sociales.

Además, el piloto de 22 años destacó como “épico” el hecho de poder manejar un auto de Fórmula 1 en su país natal, siendo que únicamente compitió en kartings en el territorio nacional, mientras que un coche de la categoría no rodaba en el país desde 2012, con una exhibición realizada por el australiano Daniel Ricciardo.__IP__

Por último, Colapinto afirmó que no se va a olvidar nunca de esta experiencia y sentenció: “Esta fiesta es de todos ustedes. ¡Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!”.