El viento afectó instalaciones eléctricas y hay varios sectores rurales sin luz

Las intensas ráfagas de viento registradas en la ciudad afectaron las instalaciones del sistema eléctrico, especialmente en la zona rural del partido de Olavarría.

Según informó Coopelectric, actualmente se encuentra interrumpido el suministro eléctrico en los siguientes sectores:

Sistema rural Santa Luisa , incluyendo El Luchador y 16 de Julio.

, incluyendo El Luchador y 16 de Julio. Sistema rural Blanca Grande .

. Sistema rural de Colonia Nievas.

En estos sistemas rurales el personal trabajó durante la jornada de hoy, pero debido a la magnitud de los daños detectados, las tareas operativas continuarán durante la jornada de mañana.

Por otro lado, en la planta urbana se registran inconvenientes de usuarios puntuales, por lo que la atención de la guardia podría presentar demoras.

Desde la cooperativa solicitaron a la población extremar las precauciones para evitar riesgos eléctricos y recordaron que no se deben tocar ni manipular instalaciones eléctricas en la vía pública.

Para efectuar reclamos por instalaciones peligrosas o falta de energía, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas a los siguientes contactos: