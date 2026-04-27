Maximiliano Wesner encabezó la entrega de herramientas y equipamiento para fortalecer delegaciones municipales

El intendente Maximiliano Wesner encabezó el último viernes una entrega de herramientas, indumentaria y elementos de seguridad destinados a Delegaciones Municipales, en una acción orientada a fortalecer la capacidad operativa en las localidades y mejorar las condiciones laborales del personal.

La actividad se desarrolló en el Centro de Exposiciones y contó con la presencia de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono.

Durante la jornada se entregaron motosierras, podadoras de altura, desmalezadoras, sopladores de hojas, además de botas de goma, botines de seguridad, cascos, lentes, chalecos refractarios, guantes, tubos LED, picos y hachas reforzadas. La inversión superó los 6 millones de pesos.

Desde el Municipio señalaron que los elementos fueron gestionados en el marco del Proyecto de Gestión de Riesgos ante Emergencias Climáticas del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar tareas de mantenimiento, prevención y respuesta en las distintas localidades.

Recibieron el equipamiento los delegados Gabriel Suburu, de Loma Negra; Alejandro Pereyra, de Sierras Bayas; Cecilia Roth, de Hinojo; Emanuel Capurro, de Sierra Chica; Claudia Ricci, de Recalde; y Mariel Arouxet, de Santa Luisa.

La entrega se dio en el marco de un trabajo articulado entre la Jefatura de Gabinete, a través del área de Desarrollo de las Localidades, y la Subsecretaría de Empresas e Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. También participaron los concejales Gastón Sarachu y Belén Abraham.

Con esta entrega, Wesner puso el foco en el fortalecimiento de recursos para las delegaciones municipales, con eje en mejorar la respuesta territorial ante tareas cotidianas y eventuales contingencias climáticas.