Edicto sobre quiebra pequeña
POR CINCO DIAS: Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial nro. Uno con asiento en Olavaría,
Secretaría Unica, hace saber que en los autos «VERA BARROS OSCAR NICOLAS S/
QUIEBRA(PEQUEÑA)» (expte. no OL-1127-2026 ) con fecha 26/3/26 se ha decretado el estado de
quiebra de OSCAR NICOLAS VERA BARROS, D.N.I. 27.946.917, argentino, profesión empleado del
servicio penitenciario bonaerense, con domicilio real en calle Grimaldi nro. 2437 de Olavarría. Los
acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación ante la Síndico Cra. GRACIELA NIVIA
ZEMMA, con domicilio en calle Belgrano 2880 piso 1, Olavarria, hasta el 30/6/26, los días miércoles,
jueves y viernes en el horario de 10 a 12 hs., y formular las observaciones e impugnaciones del art. 34
L.C.Q. hasta el 16/7/26.- El fallido y los terceros deberán entregar al síndico los bienes y documentación
de aquél que obren en su poder.- Prohíbese hacer pagos al fallido bajo apercibimiento de
considerárselos ineficaces».-