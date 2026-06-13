El kicillofismo volvió a mostrarse en Tapalqué: Eseverri, Schwindt y otros olavarrienses en la foto

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que respalda al gobernador Axel Kicillof, volvió a reunir a dirigentes de la Séptima Sección Electoral en un encuentro realizado en Tapalqué.

La actividad contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y de referentes de los ocho distritos de la región, entre ellos varios dirigentes de Olavarría.

Entre lo olavarriense estuvieron las concejalas María Liliana Schwindt, Telma Cazot y Hosanna Cazola, el ex intendente José Eseverri y dirigentes sindicales como Carlos Manzur.

El encuentro se produjo pocos días después de que el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, encabezara una actividad similar en Saladillo. En esta oportunidad, Bianco ratificó la proyección política del sector alineado con Kicillof y dejó planteada la posibilidad de competir en elecciones internas en los municipios para fortalecer el armado político del gobernador de cara al futuro.

Según publicó el portal Séptima Sección, durante la reunión el ministro sostuvo que del MDF deben surgir “el presidente, el gobernador y los ocho intendentes de la sección” y pidió a los dirigentes prepararse para un eventual escenario de elecciones primarias.

También participaron el intendente anfitrión Gustavo Cocconi y dirigentes de los distintos municipios de la Séptima Sección Electoral, además de funcionarios provinciales y referentes partidarios.

Tras el encuentro, Cocconi señaló que la jornada permitió reunir a dirigentes de toda la región para compartir experiencias y debatir sobre la actualidad política y social.

“Estos espacios de encuentro entre referentes de los distintos municipios son fundamentales para pensar el presente y proyectar el futuro de nuestra región, fortaleciendo los vínculos, compartiendo experiencias y construyendo respuestas para las necesidades de nuestras vecinas y vecinos”, expresó.

El jefe comunal sostuvo además que, frente al contexto actual, es necesario fortalecer la organización política y defender los derechos conquistados. En ese marco, remarcó que la presencia de Bianco fue “una muestra más del compromiso que compartimos con un proyecto político que pone a las personas en el centro de las decisiones”.

“Con lealtad, convicción y esperanza, renovamos nuestro acompañamiento al gobernador Axel Kicillof, convencidos de que el camino para construir una provincia y una Argentina más justas es con más diálogo, más presencia del Estado y más trabajo colectivo”, concluyó.

Por su parte, el subadministrador del Instituto de la Vivienda bonaerense, Hernán Ralinqueo, afirmó: “En este momento complejo seguimos construyendo un camino diferente junto a Axel Kicillof”.