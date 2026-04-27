Maria Ofelia Gomez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de abril de 2026 a los 79 años de edad. Su esposo Abel Julio Beeuwsaert; sus hijos Marcelo y Andres; su hija política Silvana; sus nietos David, Leila y Santiago; su hermana Graciela; sus sobrinos, su acompañante y cuidadora Manuela Saucedo y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», a partir de las 13:30 horas. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este lunes 27 de abril a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina del barrio Microcentro, nacida en Olavarría y jubilada.