Sin actualizaciones: El Municipio adeuda la publicación de cuatro boletines oficiales

El último publicado es el de noviembre de 2025.

La administración municipal de Maximiliano Wesner adeuda la publicación de cuatro boletines oficiales y, hasta la tarde de este martes, el último publicado corresponde al mes de noviembre de 2025.

De esta manera, al menos en formato digital y de libre acceso, no se encuentran disponibles los boletines oficiales correspondientes desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026.

La publicación de los Boletines Oficiales Municipales está establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La última publicación, correspondiente al Boletín Oficial de noviembre de 2025, se realizó el 16 de febrero de este año, por lo que ya transcurrieron más de 70 días sin nuevas actualizaciones.

Es importante señalar, tal como se observa en la imagen que ilustra esta nota, que en febrero el Municipio apuró publicaciones y difundió no solo el boletín de noviembre, sino también el de octubre.

De esta manera, transcurridos casi cuatro meses del inicio del año 2026, no se conocen de manera pública y con libre accesos ninguno de los instrumentos normativos dictados por el Departamento Ejecutivo en lo que va del años.