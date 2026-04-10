Papelón libertario en el HCD: «Lascano tiene una camioneta mejor que la mía y nadie dice nada»

Este jueves en el Concejo Deliberante de Olavarría se vivió un verdadero papelón que expuso a cielo abierto la interna desatada en el interior del liberalismo en nuestra ciudad. La concejala Adela Casamayor (Partido Libertario) y el concejal Guillermo Lascano (LLA) se tiraron por la cabeza los vehículos de los que son dueños.

El debate entre los dos ediles se inició en el marco del tratamiento sobre el doble cargo de Guillermo Lascano como concejal y titular local del PAMI.

Cuando ese debate parecía haber terminado, Guillermo Lascano señaló que Casamayor se ensañó con él porque el «PAMI negó un traslado por un audífono» a quien es la pareja de Adela Casamayor.

Dijo Lascano: «la concejal que lleva adelante el pedido de comunicación está enseñada por una actitud mía en el PAMI. ¿Cuál fue esa actitud? Es que le rechacé un traslado a su pareja, que iba a gestionar un audífono y se lo rechacé. Eso me pone muy contento, no se lo rechacé yo, se lo rechazó el mismo procedimiento, el mismo protocolo, porque no le correspondía.»

Tras eso, Guillermo Lascano aseguró: «todo eso que son traslados del PAMI son para personas vulnerables, se hace una escala de vulnerabilidad, su pareja estaba ocultando información. Por más que cobrara la mínima, si tenía los recursos ahorrados para comprarse una Territory (camioneta de Ford), naturalmente tenía los recursos para llevar adelante el traslado.»

Lascano fue más allá y afirmó: «ese es el ensañamiento que hay, ellos pensaban que nosotros íbamos a hacer la vista gorda, mirar para otro lado e íbamos a actuar como actúa cualquiera, las normas las cumplimos. Ese es el motivo y enojo que hay hacia mi persona y me pone orgulloso. Bienvenido sea el ensañamiento hacia mi persona.»

Adela Casamayor recogió el guante y le respondió a Lascano, a quien le reprochó varias cuestiones vinculadas con las elecciones de 2023. «Yo era auxiliar docente, a mucha honra, y tuve que renunciar a mi cargo porque no podía tener dos cargos simultáneos. Yo tuve que renunciar, el Sr. Lascano no. Él puede tener dos cargos», dijo.

Respecto del traslado que se le negó a su esposo, Casamayor dijo: «yo saqué eso a la luz acá, porque él (Lascano) dijo que todos los traslados estaban a disposición de todo el mundo y yo dije, no, no están a disposición de todo el mundo.»

Y ahí respondió sobre la compra de la camioneta Territory: «me compré una Territory, sí, miren mi declaración jurada y la de mi marido. Yo me la compro porque trabajo, puedo y nadie me regala nada. La compro y puedo mostrar los papeles del crédito que tengo para comprar la camioneta. ¿Les duele que tenga una camioneta? Él tiene una mejor que la mía y nadie le dice nada.»

Después del cruce, fue el concejal Hilario Galli (PRO) quien le pidió al Presidente del HCD el cierre del debate.