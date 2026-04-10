Adelanto En Línea: Denuncian la sustracción de más de 300 animales y apuntan a una empresa con la que tenían un contrato

Una denuncia por la presunta sustracción de una importante cantidad de hacienda avanza en el ámbito judicial tras un hecho registrado en un establecimiento rural del partido de General La Madrid.

De acuerdo a lo informado por voceros de la causa, la presentación fue realizada por el titular de la firma ATALAYA S.A., quien apuntó contra personas vinculadas a la empresa “Palo Corto” S.A., en el marco de un contrato de capitalización de hacienda firmado entre ambas partes en junio de 2025.

Según se detalló, el acuerdo contemplaba la entrega de 200 vacas por parte de ATALAYA S.A. para su explotación en tareas de cría dentro del establecimiento rural, bajo condiciones específicas en relación a los tiempos y modalidades de retiro de los animales.

Siempre según la denuncia, el contrato se encontraba plenamente vigente al momento de los hechos y no se había cumplido aún una condición clave como el destete, requisito necesario para habilitar el retiro de la hacienda.

En ese contexto, el 13 de marzo de 2026, un empleado del establecimiento advirtió la presencia de al menos tres personas vinculadas a “Palo Corto” S.A., quienes se encontraban retirando animales del predio. Estas personas habrían manifestado contar con autorización, lo que fue posteriormente rechazado por el denunciante.

A partir de esa situación, se constató un faltante de gran magnitud: aproximadamente 200 vacas, 184 terneros y 6 toros, aunque también se indicó que dentro de los animales retirados había 101 terneros/as que serían propiedad de ATALAYA S.A.

Asimismo, voceros señalaron que en el lugar se detectaron indicios compatibles con un posible ilícito, como la rotura y desaparición de un candado de acceso, lo que refuerza la hipótesis de una sustracción ilegítima.

Otro de los puntos centrales de la denuncia es que, al momento del hecho, el contrato no solo estaba vigente sino que además no se habían cumplido los plazos establecidos, lo que —según la presentación— invalida cualquier supuesto permiso para retirar los animales.

Por último, el denunciante solicitó que se investigue lo ocurrido, se identifique a los responsables y se avance en el recupero de la hacienda, al tiempo que no se descarta la ampliación de la denuncia a medida que avance la causa.