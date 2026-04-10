Edgardo Enrique Montenegro “Negro” (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el día 8 de abril de 2026 a los 66 años de edad. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Sus restos serán velados en la sala velatoria de Sierras Bayas, comenzando el velatorio este viernes 10 a las 8 horas. Se realizará responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio de Sierras Bayas el viernes 10 de abril a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierras Bayas. Nacido en Tapalqué. Jubilado del Banco Provincia.