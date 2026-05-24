Norberto Julio Lorenzo “Norbe” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de mayo de 2026 a los 89 años de edad. Su esposa Norma Luongo; sus hijos Pablo, Anselmo y Rafael; sus hijas políticas Nancy, Norma y Mariana; sus nietos Micaela, Patricio, Luisina, Valentín y Lucio; sus nietos políticos Ramiro, Felicitas y Pablo; sus bisnietos Carmela, Francisca, Gaspar y Brunella; hermanos, sobrinos, demás familiares, amigos y vecinos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento “D”, en sala habilitada de 20:00 a 00:00 horas y reabre a las 07:00 horas. Responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el lunes 25 de mayo de 2026 a las 9:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio Independencia.

Nacido en Olavarría.

Jubilado lustrador de muebles.