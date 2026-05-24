Mafalda Beatriz Della Maggiora Vda de Ruso (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de mayo de 2026 a los 84 años de edad. Su hija Mirta Ruso, sus nietos Ignacio, Sofia, Oriana y Abril Llorente, y Barbara Ruso, sus nietos políticos Luisina, Federico, Omar y Pablo, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», comenzando el domingo 24 de mayo a las 10:00 horas y finalizando a las 14:00 horas. Se oficiará un responso en la capilla ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Lomas de Paz el lunes 25 de mayo a las 10:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

La fallecida era nacida en Tandil, jubilada y pensionada, y vivía en el barrio San Vicente.