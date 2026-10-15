Julia Gumersinda Villegas Fredes viuda de Alves (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 15 de octubre de 2026 a los 96 años de edad.

Su hijo Humberto Omar Alves; su hija política Liliana Edith Teuly; sus nietos Gabriel, Sebastián y Aylen Alves; su nieta política Lucía Stein; sus bisnietos Axel, Joaquín, Sharon, Nicol, Agustín y Lola Alves; sus sobrinos y demás deudos participan de su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento B. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz este jueves 15 de octubre a las 14:30 horas.

Nacida en Santa Fe, se desempeñaba como jubilada y pensionada, y residía en el barrio Independencia. Servicio adherido a Coopelectric.