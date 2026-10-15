Se conocieron algunos detalles de la investigación sobre el violento asalto, persecución y tiroteo en Olavarría

Un violento hecho delictivo se produjo en la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada en Deán Funes al 3500, entre Yrigoyen y Sáenz Peña, a mitad de cuadra. Al menos dos delincuentes ingresaron al inmueble en búsqueda de dinero, impulsados por la presunción de que la familia había realizado recientemente una operación inmobiliaria. Por esta razón, la justicia investiga el entorno de las víctimas para identificar a posibles entregadores.

En el interior de la finca se encontraba un matrimonio de personas mayores. Las víctimas fueron maniatadas por los asaltantes. El hombre, de 78 años, sufrió varios golpes en el rostro y permanece internado en el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura.

Alertados por la presencia de personas extrañas, vecinos del sector dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Personal de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la UTOI arribó en primer lugar al lugar. Al verse sorprendidos, los delincuentes intentaron escapar a bordo del automóvil de la familia, un Nissan Kicks. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los asaltantes no sabían cómo encender el vehículo, por lo que debieron reingresar a la vivienda para exigirme al propietario que les indicara cómo ponerlo en marcha.

Una vez encendido el rodado, salieron del garage embistiendo y destrozando el portón de adentro hacia afuera. En ese momento se produjo un cruce de disparos con los efectivos policiales en la vía pública.

El vehículo recibió múltiples impactos de bala e inició una persecución de unas 15 cuadras que concluyó en la avenida Pellegrini al 4100, en dirección a la ruta y frente al bioparque La Máxima. Allí los asaltantes abandonaron el coche tras sufrir la rotura de sus neumáticos, producto de un choque contra los cordones y el separador o por los proyectiles recibidos.

En el lugar de la interceptación, uno de los sospechosos intentó escapar a pie. El sujeto presentó un rozón de bala en la cabeza que le provocó sangrado y fue aprehendido por efectivos de la UTOI, el Comando de Patrullas y la Secretaría de Protección Ciudadana. El detenido es oriundo de Olavarría, cuenta con antecedentes penales y cumplió condenas en unidades carcelarias. En tanto, los otros involucrados se dieron a la fuga, aunque las fuentes policiales señalaron que uno de ellos se encuentra cercado.

En el interior del Nissan Kicks los efectivos secuestraron un arma de fuego propiedad de la víctima, herramientas sustraídas de la finca, dinero en efectivo y otros elementos abandonados por los delincuentes.

Una ambulancia trasladó a las víctimas al Hospital Municipal Doctor Héctor Cura, donde el hombre de 78 años continúa asistido por las lesiones recibidas en el rostro.

Peritos de la Policía Científica realizaron relevamientos de pruebas en la vía pública. Se recogieron gran cantidad de vainas servidas y se constataron impactos de bala en viviendas cercanas, tanto en las inmediaciones de Deán Funes al 3500 como en el tramo de Pellegrini al 4100.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Cristian Urlezaga, con la cúpula de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría abocada a las tareas operativas para dar con los prófugos. Hasta el mediodía de este jueves no se emitió un parte oficial sobre lo sucedido.