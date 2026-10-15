María Ignacia Marques Fonseca viuda de Viola D´Oliveira (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 15 de octubre de 2026 a los 91 años de edad.

Sus nietos Emmanuel y Juan; su bisnieta y demás deudos participan de su fallecimiento.

Sus restos serán velados en la sala de España 2942, Departamento D, este viernes 16 de octubre de 8:00 a 9:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 9:30 horas.

Nacida en Portugal, se desempeñaba como jubilada y pensionada, y residía en San Jacinto. Servicio adherido a Coopelectric.