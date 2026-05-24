Norma Noemi Garcia (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de mayo de 2026 a los 77 años de edad. Sus hijos Javier Cristian Tohane, Miguel Angel Tohane y Maria Julieta Tohane, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «B», comenzando el domingo 24 de mayo a las 8:00 horas y finalizando a las 12:00 horas. Se oficiará un responso en la capilla ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

La fallecida era nacida en Sierras Bayas, jubilada y vivía en el barrio Pueblo Nuevo de Sierras Bayas.