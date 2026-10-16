José Rafael «Pepe» Puglielli (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 15 de octubre de 2026 a los 68 años de edad. Su esposa Ida; sus hijas Maria Alicia, Mariela y Anabela; sus nietas Juanita y Maitena; sus hijos políticos Juan, Sergio, Fernando y demás deudos participan su fallecimiento. Su velatorio se realiza en España 2942, Departamento «B», este viernes 16/10 de 07:00 a 10:30 hs. El responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 16/10 a las 10:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Nacido en Loma Negra, era vecino de dicha localidad y jubilado