José Luis Mazzeo en CoNverSo: “A partir del año 2000 quise que nos conocieran en el tema energético”

El empresario olavarriense José Luis Mazzeo pasó por CoNverSo, el ciclo de entrevistas conducido por Fabricio Lucio, con dirección general de Jorge Scotton.

Durante la charla, repasó la historia de la metalúrgica familiar fundada por su padre, Francisco Mazzeo, el desarrollo de la empresa en el Parque Industrial, su especialización en el sector energético y el traspaso generacional que hoy tiene a sus hijas al frente de la firma.

“Estoy jubilado a medias, sigo acompañando a las nuevas generaciones que están al mando de la empresa que presidí durante casi 45 o 50 años”, expresó Mazzeo al comienzo de la entrevista.

De una herrería al Parque Industrial

La historia de la empresa está ligada al oficio que Francisco Mazzeo aprendió en sus primeros años de trabajo. “Papá aprendió en una herrería de Don José Fitipaldi, a quien apodaban ‘el poeta del hierro’ por lo que hacía con la fragua”, recordó.

Después de trabajar como mecánico soldador en la fábrica Loma Negra, su padre decidió abrir su propio taller. El emprendimiento familiar creció en el barrio Pueblo Nuevo, hasta que una inundación obligó a cambiar los planes.

“Nos corrió en el 80 el agua del viejo taller que tenía mi papá en la calle Cerrito. Menos mal que ya teníamos levantado algo en el predio del Parque Industrial y nos mudamos. Ahí empezó la historia de Francisco Mazzeo e Hijos en el Parque Industrial”, relató.

La mudanza de 1980 marcó un punto de inflexión para la firma, que desde entonces desarrolló su actividad industrial en ese sector de Olavarría.

La apuesta por la industria energética y Vaca Muerta

Con el paso de los años, y ya al frente de la empresa, Mazzeo impulsó una estrategia de diversificación que llevó a la metalúrgica a ampliar su participación en la industria del gas y el petróleo.

“A partir del año 2000 quise que nos conocieran en el tema energético”, explicó.

En ese camino, la firma desarrolló una especialización vinculada con los procesos de perforación y la recuperación de agua utilizada en esa actividad. “Nos especializamos en todas las piletas que recuperan el agua del barro de perforación y la vuelven al taladro. Eso es un ahorro importante para la empresa en el consumo de lo que necesitan. Esa pileta se diseña y se construye en Olavarría”, detalló.

El empresario también destacó la capacidad de adaptación de la planta industrial, que debe responder a distintos requerimientos técnicos y productivos.

“Es una empresa que se caracteriza por cambiar de una cosa a la otra muy rápido. Sin gran maquinaria o robótica en la soldadura, mantener esa calidad artesanalmente es algo que no se puede creer”, sostuvo.

El legado familiar y una nueva generación al frente

Aunque continúa vinculado con la empresa que condujo durante décadas, Mazzeo explicó que su presencia en el Parque Industrial tiene hoy otro sentido. Sus hijas encabezan la nueva etapa de la firma y él acompaña ese proceso desde un lugar diferente.

“Si me decís bien a fondo a qué voy al Parque Industrial, voy a ver a mis hijas, ya no a trabajar. Lo que me mueve es la familia”, afirmó.

En el cierre, recuperó una enseñanza de su padre sobre el valor del trabajo y la riqueza del país: “Mi papá me dijo una vez que no somos un país rico, que la riqueza está en el suelo que pisamos, pero nosotros le hacemos la riqueza con el trabajo”.

La historia de los Mazzeo reúne así varias generaciones atravesadas por el oficio metalúrgico, la capacidad de adaptación y la construcción de una empresa que, desde Olavarría, encontró su lugar en sectores industriales estratégicos.