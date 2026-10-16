Nuestro cálido adiós a Héctor José “Toti” Barbosa

El pasado 11 de octubre falleció, a los 94 años, Héctor José “Toti” Barbosa, una persona profundamente vinculada a la historia deportiva y cooperativa de Olavarría. Referente del ciclismo local y bonaerense, propietario de la tradicional Bicicletería Santa Elena y también integrante durante muchos años del Cuerpo de Delegados de Coopelectric.

Su legado trasciende los innumerables aportes realizados al deporte. Abrazó los valores del cooperativismo, participando activamente en la vida institucional de nuestra Cooperativa y contribuyendo, con su vocación de servicio, al fortalecimiento de una institución que pertenece a todos los olavarrienses.

Su trayectoria, marcada por la pasión por el deporte y la solidaridad, permanecerá en la memoria de quienes compartieron el camino deportivo y también del cooperativismo.

El Consejo de Administración de Coopelectric expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, y despide con afecto, gratitud y respeto a “Toti” Barbosa.