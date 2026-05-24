Adhelma Noemi Martinez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de mayo de 2026 a los 87 años de edad. Sus hijas e hijos, hijas políticas, hijos políticos, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «F», comenzando a las 23:00 horas. Se oficiará un responso en la capilla ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz el domingo 24 de mayo a las 9:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

La fallecida era nacida en Puan, jubilada y pensionada.