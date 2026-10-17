Norma Haydee Heiland viuda de Lipari (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 17 de octubre de 2026 a los 74 años de edad.

Sus hijos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «E», este sábado 17 de octubre de 19:30 a 22:30 horas y el domingo 18 de octubre de 09:00 a 13:00 horas. No se realizará responso.

La inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Coronel Suárez, se desempeñaba como ama de casa jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.