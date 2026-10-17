Incendio en chimenea de una vivienda en el barrio Facundo Quiroga

Una dotación de bomberos, la unidad 16 del cuartel central, concurrió a una casa ubicada en calle Houssay, del barrio Facundo Quiroga, a raíz de un incendio que se originó en la chimenea de una estufa a leña que afectó la tirantería de techo de la vivienda.

La dotación, que trabajó por alrededor de 30 minutos, controló el siniestro y evitó que se propague por el resto de la propiedad.

A raíz de una crisis nerviosa, una mujer fue atendida en el lugar por una ambulancia del Servicio de Salud Pública, dependiente del Hospital Municipal.

Tras haber recibido las atenciones, la unidad sanitaria se retiró del lugar.

Afortunadamente, el fuego no se extendió al resto de la vivienda y tampoco a las viviendas linderas