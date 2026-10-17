La UCR de Olavarría reclamó a Wesner respuestas ante la inseguridad

La Unión Cívica Radical de Olavarría expresó su preocupación por la reiteración de hechos delictivos en la ciudad y reclamó al intendente Maximiliano Wesner que informe sobre las medidas de prevención implementadas, los episodios registrados durante 2026 y los niveles de esclarecimiento de las causas.

También cuestionó la falta de información pública sobre distintos procedimientos policiales y pidió una estrategia coordinada con las autoridades provinciales.

En un comunicado difundido este sábado, el Comité local de la UCR sostuvo que la preocupación no se limita a la cantidad de robos, sino también a la magnitud y las modalidades de los hechos. Según planteó, muchos episodios permanecen sin esclarecer y no se conocen respuestas concretas que permitan llevar tranquilidad a los vecinos.

El documento también cuestionó la falta de información oficial sobre determinados operativos policiales. Desde el radicalismo señalaron que, mientras algunos hechos trascienden a través de los medios de comunicación, otros no llegan a conocimiento público, al igual que los resultados de algunas intervenciones.

“La falta de información, de esclarecimiento y de respuestas institucionales no hace más que profundizar la preocupación de los olavarrienses”, expresaron.

El reclamo al Ejecutivo municipal

La UCR consideró que el intendente debe pronunciarse públicamente sobre la situación y pidió que el Ejecutivo informe las acciones implementadas, convoque a las autoridades competentes y avance en una estrategia concreta de prevención.

Entre los puntos que reclamó transparentar figuran la cantidad de delitos registrados durante 2026, las modalidades más frecuentes, la gravedad de los episodios, los índices de esclarecimiento y las medidas preventivas en marcha.

“Olavarría no puede acostumbrarse a vivir con miedo, ni naturalizar que los hechos delictivos se sucedan sin que la comunidad conozca qué se está haciendo para prevenirlos y esclarecerlos”, señalaron en el comunicado.

Cuestionamientos al oficialismo en el Concejo

El pronunciamiento también hizo referencia a la actividad del bloque de concejales de la UCR, desde donde aseguran haber presentado proyectos e iniciativas vinculados con la seguridad.

En ese sentido, el Comité sostuvo que las propuestas fueron “sistemáticamente desestimadas por el oficialismo” y cuestionó que no se haya dado lugar a iniciativas que, según plantearon, buscaban aportar soluciones en materia de prevención y planificación.

Finalmente, el radicalismo afirmó que la persistencia de los hechos delictivos y la falta de respuestas que considera efectivas muestran que la problemática continúa sin recibir la prioridad que requiere. El comunicado concluyó con un llamado a la responsabilidad, la transparencia y la adopción de medidas concretas.