La Galera y más de 50 autos antiguos desfilaron por las calles de Olavarría

Este sábado se realizó la segunda edición de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”, una actividad enmarcada en el 13º Aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi que reunió a más de 50 autos antiguos, clásicos y de competición.

La jornada comenzó por la tarde con la concentración en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, desde donde partió la caravana encabezada por La Galera. Para el desarrollo del evento, el Municipio implementó cortes de tránsito desde las 14 horas en las intersecciones de avenida Pringles y Necochea, y en 9 de Julio y Dorrego.

Los vehículos participantes ingresaron por avenida Pringles y Necochea para ordenarse detrás del histórico vehículo de los hermanos Emiliozzi.

El desfile recorrió las calles de la ciudad partiendo desde el Museo por Necochea hasta Rivadavia, continuó por Belgrano y Brown hacia avenida Del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, la costanera del Arroyo hasta avenida Colón, avenida Pringles, avenida Dante y Torcuato Emiliozzi y el Autódromo Hermanos Emiliozzi. Tras girar en el circuito, la caravana regresó por avenida Dante y Torcuato Emiliozzi.

El trayecto culminó con una exposición de vehículos en el predio ubicado debajo del puente de avenida Pringles y Ruta 226, donde se encuentran los monumentos a Dante y Torcuato Emiliozzi y La Galera. Durante el recorrido, vecinos de la ciudad acompañaron el paso de la caravana.