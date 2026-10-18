Dos jóvenes asistidos tras un siniestro vial entre un auto y una moto en avenida Pringles

Un siniestro vial se registró en la noche de este sábado en la intersección de las avenidas Pringles y Rendón. El hecho involucró a un automóvil Fiat Palio y a una motocicleta de 110 cc, los cuales circulaban en la misma dirección.

De acuerdo con las primeras informaciones, al llegar a la altura del limitador de velocidad, el rodado menor rozó al automóvil en su lateral. Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la moto, dos jóvenes, sufrieron golpes.

En el lugar se presentó personal médico del Hospital Municipal, que brindó asistencia a ambos jóvenes en el sitio del hecho. Asimismo, trabajó en la zona personal policial del Comando de Patrullas para ordenar el tránsito e intervenir en las actuaciones correspondientes.