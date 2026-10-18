Teresa Inés Merola «Tere» viuda de Walter (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 17 de octubre de 2026 a los 71 años de edad. Nació en Hinojo, era vecina de Colonia Hinojo y se desempeñaba como jubilada, pensionada, catequista y ministra de la Eucaristía de Colonia Hinojo.

Sus hijos Laura y José María Walter, sus hijos políticos Fabricio Waimann y Gabriela Barraza, sus nietos Gianella y Bautista Waimann, su hermano Alberto Merola, sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala velatoria de Colonia Hinojo a partir de este domingo 18 a las 8:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio de Colonia Hinojo el domingo 18 de octubre a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.