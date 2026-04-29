«El servicio de Pediatría es mi segunda casa, duele cuando se nos quita prestigio», Rosana Della Maggiora en CoNverSo

La médica Rosana Della Maggiora fue la protagonista del episodio N° 57 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias que conduce Fabricio Lucio con la dirección de Jorge Alberto Scotton.

Allí la profesional de salud recordó su llegada al Hospital Municipal de Olavarría y, en particular, al servicio de pediatría donde tuvo injerencia en el fortalecimiento del mismo y además en la formación de la residencia.

«El servicio de Pediatría es mi segunda casa, duele cuando se nos quita prestigio», manifestó Della Maggiora.

En la ciudad, dio sus primeros pasos en el sector privado junto al doctor Omar Cea, quien fuera su pediatra de cabecera y mentor.

La médica expresó su preocupación por la actual baja de vocaciones en especialidades clínicas como la pediatría, atribuyéndolo a la alta demanda mental y física frente a remuneraciones que no acompañan el esfuerzo. Asimismo, analizó la baja en la natalidad en Olavarría y el preocupante descenso en las tasas de vacunación, fenómenos vinculados a cambios culturales y a la desinformación en redes sociales.