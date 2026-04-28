Rosana Della Maggiora protagonista del Ep. 57 de CoNverSo

Rosana Della Maggiora, médica pediatra reconocida en Olavarría, repasó su historia personal y profesional en una nueva entrevista de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio con la dirección de Jorge Alberto Scotton.

Nacida y criada en la ciudad, recordó su paso por la Escuela Normal y el modo en que su vocación médica fue apareciendo casi de manera imprevista, luego de haber considerado otras alternativas como educación física o kinesiología antes de decidirse por la medicina en la UBA.

La profesional hizo hincapié en el esfuerzo que atravesó su formación. “Nada se consigue gratis”, expresó al evocar los años en Buenos Aires, donde durante los veranos trabajaba junto a su hermano José para poder reunir los recursos necesarios que le permitieran sostener su vida universitaria.

Su recorrido académico la llevó a especializarse en la Casa Cuna —Hospital Pedro de Elizalde—, una etapa clave en su formación como pediatra. Años más tarde, en 2005, tomó la decisión de regresar a Olavarría, motivada por un cambio de vida familiar y el deseo de instalarse nuevamente en su ciudad junto a su hijo Santiago.

De regreso en Olavarría, inició su trayectoria en el ámbito privado junto al doctor Omar Cea, a quien reconoció como su pediatra de cabecera y figura de referencia en su carrera. En el sistema público, tuvo una participación activa en el fortalecimiento del servicio de pediatría del hospital local, colaborando además en la creación de la residencia médica y en el vínculo con la Unicen para la formación de nuevos profesionales.

Durante la entrevista también planteó una mirada crítica sobre el presente de la especialidad. Señaló la dificultad para sostener vocaciones en pediatría debido a la exigencia física y emocional de la disciplina en relación con las condiciones laborales actuales.

En esa línea, advirtió sobre un fenómeno más amplio que atraviesa a la ciudad: la baja en la natalidad en Olavarría y la caída en las coberturas de vacunación, aspectos que asoció tanto a cambios culturales como al impacto de la desinformación en redes sociales.

La entrevista completa estará disponible en el canal Youtube de En Línea Noticias este miércoles 29 de abril a las 20 horas.