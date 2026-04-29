La feria de la economía popular del MTE celebra sus cinco años en el corsódromo

Este viernes 1° de mayo, la Feria de la Economía Popular organizada por la rama de espacios públicos del MTE realizará un evento por su quinto aniversario. La actividad se desarrollará a partir de las 15:00 en el Corsódromo Municipal de Olavarría, ubicado en Junín y Belgrano.

La jornada contará con más de 80 puestos que ofrecerán diversos productos, incluyendo indumentaria, gastronomía, artículos para el hogar y artesanías de emprendedores locales.

Además de la comercialización de productos, se presentará una grilla de artistas locales en vivo, entre los que se encuentra Oscar Spilman, con propuestas musicales y culturales.

Este espacio reúne a trabajadores de la economía popular que desarrollan sus emprendimientos mediante la organización comunitaria. Desde el MTE señalaron que este aniversario representa el crecimiento del sector en la ciudad y la consolidación de una alternativa basada en el trabajo y la organización.

La actividad es abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.