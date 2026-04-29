Una mujer de 31 años fue demorada por un pedido de paradero activo

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría procedió este miércoles a la demora de una mujer de 31 años en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Cerrito.

El operativo se inició tras un llamado al 911 que comisionó a los efectivos al lugar. Al realizar la identificación de la mujer y cursar sus datos por el Centro de Despachos y Emergencias 911, el operador de turno informó que sobre ella pesaba un pedido de paradero activo.

Dicha orden había sido emitida el 23 de abril de 2025 por la UFI N° 09 de Azul, a cargo de la Dra. Laura Margaretic.

Tras la identificación, la mujer fue trasladada a la sede de la Comisaría Primera de Olavarría, donde se realizaron las notificaciones para su primera audiencia.

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