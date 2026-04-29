Detenido por ingresar al patio de una vivienda

Un hombre de 29 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrulla Olavarría luego de ser sorprendido ingresando sin autorización a una propiedad ubicada en la calle Guisasola al 3400.

La detención se produjo en las inmediaciones de Junín y J. L. Torres, luego de un alerta al sistema de emergencias 911. Según el reporte policial, el hombre había saltado el portón del patio para entrar al domicilio.

Se informó que el aprehendido cuenta con antecedentes penales por delitos de hurto y robo cometidos bajo la misma modalidad. El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Dra. María Paula Serrano, titular de la UFI N° 04, bajo la carátula de violación de domicilio.