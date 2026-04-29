La ganadería que viene 2026: programa completo y todos los protagonistas

La cuarta edición del ciclo La Ganadería que Viene se realizará del 13 al 15 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría. Bajo el lema «Ser ganadero en 2026 sin morir en el intento», el evento integrará jornadas técnicas, exposición comercial, actividades prácticas y remates.

Desde su creación en 2023, el ciclo creció hasta consolidarse como una vidriera nacional para la tecnología, sanidad, genética y manejo productivo. Esta edición suma una jornada del IPCVA, una pista off road y un patio de comidas.

Programa de charlas técnicas (Carpa Principal)

Miércoles 13

11:00 – Bienestar animal, capacitación práctica (Martín Spada)

12:00 – Degustación de carne

13:00 – Bienestar animal, capacitación teórica (Martín Spada)

14:00 – Engorde a corral y su importancia (Eugenia Brusca / Pablo Grahmann)

Jueves 14

09:00 – Sarna en bovinos (Adrián Lifschitz y Candela Cantón)

10:00 – Control de DVB con vacunación estratégica (Alejandra Capozzo)

14:30 – Producción pastoril intensiva (Eloísa Pimienta)

15:30 – Concentración de celos (Augusto Nascimbene)

16:30 – Suplementación en autoconsumo (Darío Colombatto)

Viernes 15

09:00 – Desafíos sanitarios (Germán Cantón)

10:00 – Planificación forrajera (Emanuel Gericó)

15:00 – Living ganadero (Iturrioz, Carona, Urruty, Arregui)

16:00 – Eficiencia genética (Aníbal Pordomingo)

17:00 – Cierre: Sebastián Riffel

Disertantes y especialistas

El panel combina referentes nacionales con profesionales locales:

Sebastián Luis Riffel: Especialista en nutrición de rumiantes y titular de la consultora Elizalde & Riffel.

Especialista en nutrición de rumiantes y titular de la consultora Elizalde & Riffel. Darío Colombatto: Profesor de la FAUBA e investigador especializado en nutrición animal.

Profesor de la FAUBA e investigador especializado en nutrición animal. Aníbal Pordomingo: Investigador del INTA especializado en calidad de carne y eficiencia de conversión.

Investigador del INTA especializado en calidad de carne y eficiencia de conversión. Alejandra V. Capozzo: Investigadora del CONICET y especialista en inmunología veterinaria.

Investigadora del CONICET y especialista en inmunología veterinaria. Germán Cantón: Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario del INTA.

Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario del INTA. Adrián Lifschitz y Candela Cantón: Investigadores del CIVETAN (CONICET-UNICEN) expertos en farmacología antiparasitaria.

Investigadores del CIVETAN (CONICET-UNICEN) expertos en farmacología antiparasitaria. Martín Spada: Consejero del IPCVA y promotor del bienestar animal.

Consejero del IPCVA y promotor del bienestar animal. Augusto Nascimbene: Especialista en reproducción y manejo sanitario.

Especialista en reproducción y manejo sanitario. Emanuel Gericó y Eloísa Pimienta: Expertos en sistemas pastoriles y planificación forrajera.

Expertos en sistemas pastoriles y planificación forrajera. Pablo I. Grahmann: Vicepresidente de la Cámara Argentina de Feedlot.

El Living ganadero del viernes contará con la participación de Gabriela Iturrioz, Lorena Carona, Norma Urruty y Mónica Arregui.

Remate Genética Olavarría

El jueves 14 a las 14:00 se realizará el primer Remate Especial de Invernada y Vientres “Genética Olavarría”, organizado por Colombo y Magliano. El evento cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Angus e incluirá ventas de Terneras Angus Certificadas (TAC) y Madres Angus Seleccionadas (MAS).

Pista Off Road y gastronomía

La firma ANCAT S.A. diseñó una pista para pruebas de camionetas en condiciones de campo, que incluye vadeos, cruces de ejes y pendientes. Participarán Grupo Haus (Volkswagen, Jeep, RAM y Fiat), Roas (Ford) y Fortecar (Chevrolet). El patio de comidas, coordinado por Marcelo Sequeira, ofrecerá servicio de cafetería y parrilla durante las tres jornadas.

La entrada es libre y gratuita. Se recomienda el registro previo para agilizar el ingreso al predio a través de los canales oficiales del evento.