Golpe al narcomenudeo: detuvieron a la dueña de un geriátrico y a un olavarriense

Una investigación de la Justicia Federal derivó en detenciones en Azul y Olavarría, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes que tuvo además allanamientos simultáneos en ambas ciudades.

Entre las personas detenidas se encuentra la propietaria de un geriátrico de Azul y un hombre oriundo de Olavarría, señalados en la investigación como parte de una presunta operatoria de narcomenudeo con conexiones entre ambas ciudades.

La causa, iniciada en octubre del año pasado, es impulsada por la Fiscalía Federal de Azul y uno de los aspectos más sensibles del expediente es que, según la hipótesis judicial, un geriátrico que funcionaría de manera clandestina habría sido utilizado como punto de venta de drogas.

A partir de tareas de vigilancia, seguimientos y otras medidas de prueba, los investigadores reconstruyeron la presunta maniobra y avanzaron sobre personas sospechadas de integrar la estructura, entre ellas proveedores vinculados a Olavarría.

Con esos elementos, el Juzgado Federal N°1 de Azul ordenó una batería de procedimientos que incluyó allanamientos, requisas e interceptaciones.

En Azul, según se informó, fueron secuestrados clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión, entre otros elementos considerados relevantes para la causa.

En Olavarría, los procedimientos se realizaron en domicilios de calle 142 y Lamadrid y Alsina al 1300, donde también se incautaron estupefacientes, armas, dinero y dispositivos móviles, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación.

Como resultado de los operativos hubo detenidos que quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan medidas procesales en el expediente.

Además de la causa por drogas, el caso puso bajo la lupa la situación del geriátrico mencionado en la investigación, un aspecto que podría derivar en actuaciones paralelas por el funcionamiento del establecimiento.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas. También trascendió que se gestionaban cupos para el eventual traslado de los detenidos al Servicio Penitenciario Federal.