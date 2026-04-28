Valentín Pompei llega a la Primera División: Será cuarto árbitro en Mar del Plata

El árbitro olavarriense Valentín Pompei dará un paso decisivo en su carrera al debutar en la Primera División del fútbol argentino, tras ser designado como cuarto árbitro del encuentro entre Independiente Rivadavia y Aldosivi.

El partido se disputará el próximo domingo en el estadio José María Minella de Mar del Plata y estará encabezado por Pablo Echavarría. El equipo arbitral se completará con Ernesto Callegari y Gisella Trucco como asistentes, mientras que en el VAR estarán Germán Delfino y Jorge Broggi como AVAR.

La designación representa la consolidación de un proceso de crecimiento sostenido dentro del arbitraje nacional, donde Pompei viene sumando rodaje en distintas categorías y competencias del fútbol argentino.

En las últimas semanas, el juez local se desempeñó como cuarto árbitro en la Primera Nacional, en el duelo entre San Martín de San Juan y Quilmes. Además, tuvo participación como árbitro principal en el Torneo Federal A, dirigiendo el triunfo de Olimpo por 1-0 ante Kimberley, una experiencia que fortaleció su presencia en el ascenso.

Con esta primera aparición en la máxima categoría, Pompei se inserta oficialmente en el círculo de árbitros de Primera División, un salto que marca un punto de inflexión en su carrera y abre una nueva etapa dentro del arbitraje argentino.

Sin dudas, Valentín está siguiendo una tradicional familiar y recorriendo un camino que ya transitó su padre, Juan Pablo Pompei.