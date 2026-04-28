Coronel Suárez: Kicillof inauguró obras y defendió el rol del Estado frente al ajuste nacional

Con un fuerte mensaje en defensa de la educación pública y críticas a las políticas del gobierno nacional, Axel Kicillof encabezó este martes en Coronel Suárez la inauguración de la ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS), entregó escrituras gratuitas, netbooks y equipamiento, en una jornada atravesada por una marcada definición política sobre el rol del Estado.

Durante el acto, el gobernador contrapuso la política provincial con las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y reivindicó la inversión pública en educación superior en el interior bonaerense.

“Mientras Milei ataca a las universidades nacionales y recorta sus recursos, a nosotros nos llena de orgullo seguir ampliando centros universitarios en el interior de la Provincia”, afirmó Kicillof, al destacar el alcance del Programa Puentes, que permite cursar carreras universitarias en distritos del interior.

La ampliación del CREUS incluyó nuevas oficinas y salas de reuniones, a lo que se suma la construcción en marcha de cuatro aulas para mejorar las condiciones de cursada de unos 400 estudiantes que asisten allí a ocho carreras universitarias.

En ese marco, el mandatario bonaerense profundizó su posicionamiento político y sostuvo que “aunque algunos quieran imponer la idea de que al Estado hay que dinamitarlo, en la Provincia estamos convencidos de que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades”.

Además de la agenda educativa, durante la jornada fueron entregadas 43 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se recorrieron los avances del edificio del Centro de Educación Física N°70 y, mediante el programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 162 escrituras gratuitas a familias del distrito y al municipio para futuros lotes destinados a viviendas.

Kicillof también puso en valor la presencia estatal en infraestructura y producción. En ese marco se presentó una pala cargadora frontal para trabajos en caminos rurales y se entregaron diez máquinas de coser industriales para el Taller Textil municipal, donde funciona la cooperativa Textiles del Sudoeste, integrada por trabajadoras despedidas de la empresa DASS.

“Nos quieren convencer de que el ajuste es el único camino, pero hoy en Coronel Suárez volvimos a demostrar que hay otra alternativa posible: es con más educación pública, más salud, más producción y más trabajo para todos y todas”, afirmó el gobernador en otro de los pasajes centrales de su discurso.

Por su parte, el intendente Ricardo Moccero destacó el trabajo articulado con la Provincia y también trazó un contraste con el escenario nacional. “Ante un programa económico nacional que ajusta y atenta contra el trabajo, tenemos un Gobernador que nos trae inversiones que nos permiten cuidar a nuestros vecinos”, sostuvo.

La actividad volvió a mostrar la narrativa política que Kicillof viene profundizando frente al ajuste impulsado por Nación, con eje en el Estado como herramienta de desarrollo, la defensa de derechos y la inversión pública como contrapunto del discurso libertario.