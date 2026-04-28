“Acá está la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”: Kicillof inauguró obras en Guaminí

Con un fuerte mensaje en defensa de la obra pública y críticas al Gobierno nacional, Axel Kicillof encabezó en Guaminí la inauguración de la nueva Planta Potabilizadora y la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 85, en una jornada donde también entregó escrituras gratuitas y recorrió los avances de la futura Estación Transformadora.

Acompañado por el intendente José Nobre Ferreira y funcionarios provinciales, el gobernador puso en valor dos obras estratégicas para el distrito y volvió a marcar diferencias con la gestión de Javier Milei.

“Hoy es un día histórico para Guaminí porque estamos inaugurando obras estratégicas que no solo van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que también van a generar mejores oportunidades para las próximas generaciones”, sostuvo.

La nueva planta potabilizadora permitirá ampliar el abastecimiento de agua potable y sumar un tratamiento específico para el abatimiento de arsénico. La obra había quedado paralizada por Nación y fue retomada con recursos provinciales.

Allí Kicillof dejó una de las definiciones centrales de la jornada: “Acá está el Gobierno de la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”, al cuestionar la paralización de obras públicas impulsada por el Gobierno nacional.

También quedó inaugurada la repavimentación de 23 kilómetros de la Ruta Provincial 85, en el tramo Guaminí-Huanguelén, una intervención financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una inversión superior a los 14.900 millones de pesos.

La obra mejora la conectividad regional y fortalece un corredor clave para la producción agropecuaria, con impacto directo en la circulación diaria de más de 1.500 vehículos.

“En los pueblos del interior es el Estado el único que puede asumir el compromiso de planificar e invertir en proyectos que facilitan el desarrollo”, planteó el mandatario bonaerense, profundizando el eje político de su discurso.

Durante la jornada, el gobernador también recorrió los avances de la nueva Estación Transformadora, destinada a ampliar el abastecimiento eléctrico para más de 45 mil habitantes de la región.

Además, se entregaron 156 escrituras gratuitas mediante el programa Mi Escritura, Mi Casa y se firmó un convenio para avanzar con el Plan de Ordenamiento Urbano de Guaminí.

El intendente José Nobre Ferreira destacó la inversión provincial y subrayó la necesidad de sostener obras para el crecimiento del interior bonaerense.

La visita volvió a mostrar a Kicillof con la obra pública como eje de diferenciación política, reforzando una narrativa centrada en la presencia del Estado, la infraestructura y el desarrollo como contrapunto al ajuste nacional.