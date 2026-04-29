Una firma top de abogados admitió errores por uso de IA en un juicio por 8 billones de dólares

Sullivan & Cromwell, una de las firmas de abogados más prestigiosas del mundo, reconoció haber presentado ante un tribunal federal de Estados Unidos un escrito con errores vinculados al uso de inteligencia artificial, en el marco de un litigio valuado en 8 billones de dólares.

La situación salió a la luz luego de que el estudio enviara una presentación al juez federal Martin Glenn admitiendo fallas en un memorial judicial presentado el 9 de abril y ofreciendo disculpas por lo ocurrido.

Según trascendió, el documento contenía citas erróneas del código de quiebras estadounidense, referencias incorrectas de jurisprudencia, pasajes inventados y fuentes legales inexistentes, errores asociados a las denominadas “alucinaciones” de la inteligencia artificial.

“Lamentamos profundamente lo sucedido”, expresó Andrew Dietderich, director del área de reestructuración del estudio, quien además reconoció que no se siguieron los protocolos internos de la firma para el uso de IA.

El episodio generó impacto por el peso del bufete involucrado. Sullivan & Cromwell es considerada una referencia global en litigios complejos y reestructuraciones financieras, y sus socios figuran entre los abogados más cotizados del mundo.

El caso está ligado a acciones impulsadas por liquidadores designados por autoridades judiciales de las British Virgin Islands contra Prince Group y su propietario, Chen Zhi.

Uno de los datos que amplificó la repercusión es que las inconsistencias fueron detectadas por la firma rival Boies Schiller Flexner, que identificó decenas de errores técnicos tras revisar el escrito.

Luego del episodio, el estudio informó que evalúa reforzar sus mecanismos internos de control y revisión, en un contexto donde crece el debate sobre los límites del uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial.

El caso volvió a poner en discusión un punto sensible: el uso de IA puede asistir en el trabajo legal, pero no reemplaza la verificación profesional, incluso en los estudios jurídicos más poderosos del mundo.