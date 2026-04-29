No Te Va Gustar vibró en un Maxi de Estudiantes colmado

Imagenes En Linea Noticias

La banda uruguaya No Te Va Gustar regresó anoche a Olavarría brindando un espectáculo contundente en el Maxigimnasio del Club Atlético Estudiantes. Ante un estadio completo, el grupo liderado por Emiliano Brancciari presentó su nuevo material en una jornada que marcó el reencuentro esperado con el público local, consolidando una relación con la ciudad que ya lleva años de historia.

El recital se extendió por más de dos horas, durante las cuales la agrupación repasó tanto sus canciones actuales como los clásicos que marcaron sus tres décadas de vida. Este regreso fue especialmente significativo, ya que la última vez que los uruguayos habían pisado este mismo escenario fue el 17 de septiembre de 2016. En aquella oportunidad, en el marco de su gira por los 22 años, presentaron oficialmente el álbum “El tiempo otra vez avanza” con un extenso recorrido por su discografía.

La historia de la banda con el «Maxi» es profunda: el 28 de agosto de 2014, NTVG eligió precisamente a Olavarría para iniciar su gira mundial por los 20 años de trayectoria, en un show multitudinario ante unas 4.000 personas donde adelantaron temas inéditos. Incluso se registra una visita fundamental en 2012, durante la gira de presentación de “Por lo menos hoy / Público”, lo que terminó de convertir al gimnasio del Parque Carlos Guerrero en su sede habitual en la ciudad.

Con una lista de temas que equilibró la potencia del rock con sus características secciones de vientos, los uruguayos demostraron la vigencia de su propuesta tras diez años de espera desde su última gran cita. La gira argentina 2026 de la banda continuará ahora por otras ciudades del interior del país, dejando en Olavarría el eco de una noche que ya es parte de su rica historia local.