Se homologó la paritaria mercantil: aumento del 5% y suma fija de $20.000

Quedó homologado el acuerdo paritario para empleados mercantiles firmado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que establece un incremento salarial del 5%, distribuido en tres tramos, además de una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos.

El acuerdo, rubricado el 26 de marzo y ahora homologado, fija que la recomposición se aplicará sobre las escalas de remuneraciones básicas del CCT 130/75, tomando como base los valores vigentes en marzo de 2026, junto con las sumas no remunerativas existentes a esa fecha.

La suba salarial se abonará en tres etapas: un 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, completando el 5% acordado.

Además, se dispuso el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se agregará a los montos no remunerativos ya vigentes y mantendrá ese carácter.

Otro de los puntos incorporados en la negociación es una contribución adicional y solidaria de $28.000 mensuales por trabajador a cargo de los empleadores comprendidos en el convenio, destinada al sostenimiento de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles.

El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031, aunque las partes asumieron el compromiso de volver a reunirse en junio próximo para revisar escalas, sumas y porcentajes si las condiciones económicas así lo requieren.

En ese marco, se previó una cláusula de revisión, que habilita reabrir el análisis salarial ante eventuales variaciones económicas que afecten lo pactado.

Desde las entidades firmantes aclararon además que los incrementos homologados no serán vinculantes para acuerdos salariales que pudieran celebrarse en Río Grande, aunque las sumas resultantes del entendimiento constituyen el piso convencional vigente desde la homologación.