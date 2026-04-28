Repudio de la Facultad de Ciencias de la Salud a declaraciones de la concejal María Eugenia Dumerauf

El Consejo Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN emitió un comunicado para expresar su rechazo ante lo que calificaron como declaraciones falsas de la concejal de Olavarría, María Eugenia Dumerauf. Los dichos de la edil se dieron el pasado 23 de abril en el marco de una sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

Desde la institución educativa consideraron que las expresiones de la concejal representan un ataque injustificado y carente de sustento hacia el rector de la universidad, Dr. Marcelo Aba. Según indicaron, estas acciones configuran una maniobra de descrédito que busca afectar el prestigio de la casa de altos estudios.

En el comunicado, las autoridades advirtieron que estas intervenciones se dan en un contexto de desfinanciamiento sistemático de la educación pública. Señalaron que las declaraciones funcionan como un recurso distractivo para desviar la atención de problemas como la situación presupuestaria y la paralización de obras, mencionando puntualmente el edificio de «Aulas y Talleres» de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Respecto a la infraestructura, el Consejo Académico reclamó la urgente reactivación y finalización de dicha obra. Explicaron que la falta de espacio complica la dinámica diaria, reduce la flexibilidad de horarios y dificulta la organización de las prácticas esenciales para las carreras de salud que se dictan en la sede.

Finalmente, el máximo órgano de gobierno de la Facultad exigió un desagravio y solicitó respeto hacia la Universidad Nacional del Centro, reafirmando el pedido por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.