Esta vez sin prensa: Incineraron estupefacientes secuestrados en operativos de Olavarría y la región

La Fiscalía General del Departamento Judicial Azul informó que se llevó a cabo un procedimiento de incineración de estupefacientes en la ciudad de Olavarría, en cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes. Durante el operativo se destruyeron sustancias ilícitas, principalmente cocaína y marihuana, que habían sido secuestradas en el marco de diversas causas penales.

A diferencia de ocasiones anteriores, el procedimiento se realizó a puertas cerradas y no contó con invitación a los medios de comunicación de la ciudad.

El operativo contó con la participación de múltiples dependencias policiales de la región. Estuvieron presentes efectivos de la DDI y la comisaría segunda de Olavarría, delegaciones de General La Madrid (rural, comunal y vial), Laprida (rural), Hinojo y Loma Negra. También formaron parte del despliegue fuerzas federales, áreas de ilícitos y personal de Bolívar (comunal, rural y DDI) y Urdampilleta.

En la quema se incluyeron además sustancias provenientes de la UFI N° 22 de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil.

La destrucción de los estupefacientes se desarrolló bajo medidas de seguridad y control supervisadas por autoridades judiciales. Participaron del acto el Dr. Juan Mañero, junto a funcionarias de la UFI 19 de Olavarría y la Dra. Florencia Molina de la localidad de Tandil.

Desde la fiscalía señalaron que estas acciones forman parte de la política de lucha contra el narcotráfico y tienen como objetivo la destrucción definitiva de las sustancias incautadas para evitar su reingreso al circuito ilegal.