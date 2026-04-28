Vuelco en la ruta 226: un conductor olavarriense fue trasladado al hospital tras un siniestro vial

Este martes al mediodía se registró un siniestro vial en la ruta nacional 226, a la altura del kilómetro 83, en dirección al cruce con la ruta 55. Por causas que se investigan, una camioneta Renault Duster mordió la banquina, perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica.

El vehículo era conducido por Víctor Cáceres, de 65 años y oriundo de Olavarría. Al momento de ser asistido, el conductor se encontraba lúcido y consciente. No obstante, una ambulancia del SAME de Balcarce lo trasladó al Hospital Municipal de esa localidad para una observación preventiva debido a los golpes recibidos.

En el lugar del hecho trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de salud y efectivos de la Policía de Seguridad Vial Balcarce. Los agentes realizaron las tareas de balizado y señalización correspondientes hasta que la ruta fue liberada al tránsito una vez finalizado el operativo de remoción.

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