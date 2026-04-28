Salud pública: Durísimos reproches de LLA a la gestión municipal por el estado del Hospital de Sierras Bayas

Con un duro video y un comunicado difundido en redes sociales, La Libertad Avanza Olavarría cuestionó a la gestión del intendente Maximiliano Wesner por la situación del sistema de salud y, en particular, del Hospital de Sierras Bayas.

En el mensaje, el espacio político recordó que durante la campaña electoral el jefe comunal había prometido jerarquizar el hospital, impulsar inversiones en salud, garantizar el respeto por los salarios de los profesionales y ubicar al sistema sanitario como una prioridad de gestión.

“Hoy, la realidad muestra algo muy distinto. Mientras los vecinos enfrentan demoras, falta de atención y un sistema al límite, las promesas quedaron en palabras”, expresaron.

Asimismo, el comunicado remarca que esta situación había sido advertida desde el inicio de la gestión. En ese sentido, señalan a la referente local Celeste Arouxet, quien —según el espacio— había advertido que las promesas de campaña eran económicamente inviables y que no existía presupuesto suficiente para sostenerlas.

“Hoy, los hechos nos dan la razón”, concluye el mensaje difundido por La Libertad Avanza Olavarría.