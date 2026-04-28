Machilo y la Superband cerrará la fiesta aniversario de Colonia Nievas

Colonia Nievas se prepara para celebrar su 148° aniversario con una jornada festiva que también incluirá la tradicional Fiesta Kerb, el próximo domingo 10 de mayo, en la Plaza “Juan José Naviliat”. La propuesta es organizada con el acompañamiento del Municipio de Olavarría y el trabajo conjunto de las instituciones de la localidad.

Las actividades comenzarán a las 11 horas con la celebración de la Santa Misa en la Capilla San Miguel Arcángel, seguida de la tradicional procesión. Luego, desde el mediodía, quedarán habilitados los patios de comidas, con propuestas gastronómicas típicas y foodtrucks, además de la feria de artesanos y emprendedores.

A partir de las 14:30 horas se desarrollará el acto protocolar, con entrega de reconocimientos y el tradicional desfile. Más tarde, la programación continuará con expresiones artísticas y musicales: a las 14:45 horas se presentará el ballet “Wir Bringen Freunden” con danzas típicas; a las 16 horas será el turno del grupo “Las Chinas”; y el cierre musical está previsto para las 17 horas con la presentación de “Machilo y la Superband”.

Desde la organización se invita a toda la comunidad, vecinos, ex vecinos y público en general a participar de esta celebración popular que pone en valor la identidad cultural de los alemanes del Volga, su gastronomía, música y danzas tradicionales.