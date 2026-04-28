Detuvieron a un hombre condenado por causar cuatro muertes en un choque en RN ° 226

Con información del diario El Tiempo y la Policía de la Provincia de Buenos Aires

La Policía bonaerense detuvo en Azul a Santiago Luetken y Ferrari, el conductor condenado por un siniestro vial ocurrido en 2019 sobre la Ruta Nacional 226, en el que murieron cuatro personas.

Fuentes policiales informaron que personal del GTO de la Comisaría Primera concretó la aprehensión en la intersección de Las Flores y Belgrano, en cumplimiento de una orden del Juzgado Correccional N°1 del Departamento Judicial Azul, a cargo del juez Aníbal Norberto Álvarez.

Según se indicó, el detenido debe cumplir la pena de tres años de prisión efectiva impuesta en la causa por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por el número de víctimas, en concurso ideal con lesiones graves culposas agravadas.

La detención tiene como antecedente el juicio oral realizado en 2022, cuando Luetken y Ferrari fue hallado penalmente responsable por el choque ocurrido el 24 de febrero de 2019, a la altura del kilómetro 217 de la Ruta 226.

En ese debate quedó acreditado que el ahora detenido realizó una maniobra de sobrepaso en una zona prohibida e invadió el carril contrario, provocando la colisión que causó las muertes de Olga Beatriz Petersen, Flavio Emilio Ferrari, Guillermina Antonella Vitale y Micaela Acosta, además de lesiones graves a otras personas.

En aquella sentencia también se lo había inhabilitado por nueve años para conducir vehículos automotores.

Fuentes policiales señalaron que, tras ser detenido, quedó alojado en la seccional policial a disposición de la Justicia.