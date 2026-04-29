Comisión especial del servicio eléctrico: el síndico de Coopelectric se niega a dar explicaciones en el Concejo

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Por En Linea Noticias 0

La negativa del síndico titular de Coopelectric, Jorge Raúl Cataldi, a presentarse ante la Comisión Especial del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría volvió a escalar la tensión en torno a la revisión de la concesión del servicio eléctrico en Olavarría. Tras rechazar la citación prevista para el 24 de abril, el cuerpo deliberativo resolvió insistir y volvió a convocarlo para el próximo 8 de mayo.

Cataldi comunicó formalmente que no asistiría a la convocatoria al sostener que no corresponde a la Sindicatura responder los planteos formulados por la comisión y que esas explicaciones son competencia del Consejo de Administración, cuyo presidente ya había comparecido ante concejales. “No siendo incumbencia de la Sindicatura responder a lo pretendido, no corresponde mi concurrencia”, expresó en su respuesta.

La postura fue desestimada por la Comisión Especial, que reiteró la convocatoria y ratificó que el síndico debe presentarse. Desde el Concejo señalaron que el Decreto N° 148/25, que dio origen a la comisión investigadora, faculta expresamente a requerir información y citar a personas con injerencia directa o indirecta en la concesión bajo análisis.

En ese marco, los concejales remarcaron que el rol de la Sindicatura no se superpone con el del Consejo de Administración y que, por su función de control de legalidad y supervisión de la administración, su participación resulta necesaria para cumplir con los objetivos de la comisión.

La decisión del síndico de no asistir a brindar explicaciones abrió cuestionamientos sobre la disposición de Coopelectric a responder ante un ámbito institucional que analiza el estado del contrato de concesión y la prestación de un servicio público esencial para el partido de Olavarría.

La comisión volverá a reunirse el 8 de mayo desde las 9, cuando primero recibirá a representantes del Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría y luego, a las 9:30, espera concretar la presencia de Cataldi.

La nueva citación profundiza un contrapunto político e institucional que quedó planteado tras el rechazo inicial: mientras la comisión insiste en obtener respuestas de todos los actores vinculados a la concesión, uno de los órganos de fiscalización de la cooperativa decidió hasta ahora no presentarse ante el Concejo.

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