No Te Va Gustar vibró en un Maxi de Estudiantes colmado

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La banda uruguaya No Te Va Gustar regresó anoche a Olavarría tras más de una década de ausencia, brindando un espectáculo contundente en el Maxigimnasio del Club Atlético Estudiantes, en otra impecable producción de Morella. Ante un estadio completo, el grupo liderado por Emiliano Brancciari presentó su nuevo material, “Florece en el Caos”, en una jornada que marcó el reencuentro esperado con su público local.

El recital se extendió por más de dos horas, durante las cuales la agrupación repasó tanto las canciones de su flamante álbum como los clásicos que consolidaron su trayectoria de 30 años. La puesta en escena, fiel al estilo de la banda, permitió que la música fuera la protagonista absoluta de la noche, logrando una conexión inmediata con los miles de asistentes que llenaron las instalaciones del Parque Carlos Guerrero.

Con una lista de temas que equilibró la potencia del rock con sus características secciones de vientos, los uruguayos demostraron la vigencia de su propuesta tras diez años sin pisar suelo olavarriense. La gira argentina 2026 de la banda continuará ahora por otras ciudades del interior del país, luego de este paso exitoso por la ciudad.