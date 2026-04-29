Aprehendieron a un joven de 22 años tras un robo

Personal policial del Comando de Patrulla Olavarría procedió a la aprehensión de un joven de 22 años y al recupero de diversos elementos que habían sido sustraídos momentos antes de una vivienda.

El hecho se produjo el pasado 25 de abril en un domicilio de la calle Merlo al 2100. Tras un llamado al 911, los efectivos se entrevistaron con el propietario, quien manifestó que un hombre había ingresado a la propiedad tras forzar una ventana frontal.

A través del análisis de las cámaras de seguridad aportadas por el damnificado, el personal policial logró identificar al autor del hecho, quien posee antecedentes delictivos.

En el marco de una recorrida preventiva, los uniformados se hicieron presentes en el domicilio del sospechoso. Mediante un allanamiento con anuencia, se logró recuperar la totalidad de los objetos robados: una aspiradora en caja, una pistola de pintar eléctrica, dos soldadores de estaño y dos destornilladores.

El imputado quedó a disposición de la UFI N° 04, a cargo de la Dra. Serrano, en una causa caratulada como Robo.